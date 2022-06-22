2022/06/22 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لوديفين_بانتيني فلنحلم بثورةRayonist Lilies, 1913 | Natalia Goncharovaمقابلة مع المؤرخة لوديفين بانتيني أجراها ألكسندر كورنيه وغوينائيل بورت، نشرت في العدد الأول من مجلة الليل La nuit، صيف ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-—منذ عام، عنونت جريدة لوموند في عددها الصادر يوم ٩-;- تشرين الثاني/نوفمبر “عن جذور الغضب على الكوكب”(١-;-).



“الجزائر، بيروت، بغداد، هونغ كونغ، الخرطوم، سانتياغو: موج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلنحلم بثورة - لوديفين بانتيني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلنحلم بثورة - لوديفين بانتيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).