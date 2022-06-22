الدفاع الاميركية: سنتتج صهريج طائر يشحن الدرونات بالليزر

2022/06/22 | 08:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعنشرت إدارة المشاريع المستقبلية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية شروطا رسمية موجهة إلى الصناعة الأمريكية بشأن إنتاج صهريج طائر بمقدوره شحن بطاريات المسيرات لاسلكيا.أفادت بذلك صحيفة The Drive الإلكترونية التي قالت إن الشركات يمكن أن تقدم اقتراحاتها بهذا الشأن لغاية 11 يوليو المقبل.وتقضي الشروط، حسب الصحيفة، بأن تُكلّف شركة مختارة ستوقع معها الاتفاقية بإنتاج جهاز ليزر بقوة 100 كيلوواط سيركب مع وحدة ضبط الحرارة تحت جناحي الصهريج الطائر.يذكر أن البنتاغون ينوي أن يزود بمثل هذه الأجهزة الليزرية الخاصة بشحن بطاريات درونات طائراتيْه KC-135 Stratotanker و KC-46 Pegasus.المصدر: لينتا.رو

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