من وزن الذهب إلى عدد الماسات.. ما قد لا تعلمه عن قلادة الحسين بن علي بعد تقليدها لولي عهد السعودية

2022/06/22 | 08:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلّد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قلادة الحسين بن علي لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي يزور المملكة في جولة إقليمية.

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