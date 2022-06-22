2022/06/22 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عيّن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الزعيمة القبلية، ماريلين ماليربا، أمينة للخزانة في سابقة في تاريخ هذه الإدارة المسؤولة عن سكّ العملات المعدنية وطباعة الأوراق النقدية في البلاد.وأصدرت قبيلة موهيغان الأميرندية (من سكّان أمريكا الأصليّين)، بيانا وصفت فيه تعيين ماليربا، التي تتزعّم قبيلتها منذ 2010، بأنّه قرار “تاريخي”.ونقل بيان القبيلة عن ماليربا […]

ظهرت المقالة في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة..



زعيمة قبيلة باتت مسؤولة عن سك الدولار أولاً على ايرث نيوز.

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