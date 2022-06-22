نائب ياباني: الولايات المتحدة وبريطانيا أثارتا النزاع في أوكرانيا

2022/06/22 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر نائب مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني، مونيو سودزوكي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا عملتا الكثير لإثارة النزاع في أوكرانيا.وقال سودزوكي في حديث صحفي إنه”بدأ كل شيء من أن أوكرانيا أطلقت في 23 أكتوبر الماضي طائرة دون طيار (من طراز بيرقدار).وأصبح ذلك بداية لكل شيء.آنذاك فهم بوتين أن الضربة يمكن أن […]

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