2022/06/22 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كلمات المرور كثيرة، وكل حساب تقريبا يحتاج إلى كلمة سر، وربما لا يكون هذا مناسبا لأولئك الذين ينسون كثيرا، فما الحل؟ أفاد موقع (9to5Google) التقني بأن نظام التشغيل “أندرويد” أتاح لمستخدميه الذين يملكون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بهم بطريقة سهلة وفي مكان واحد، وتتجاوز مشكلة النسيان.وسيكون بمقدور […]

ظهرت المقالة للذين ينسون كلمات مرورهم..



خدمة جديدة من “أندرويد” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للذين ينسون كلمات مرورهم.. خدمة جديدة من “أندرويد”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للذين ينسون كلمات مرورهم.. خدمة جديدة من “أندرويد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).