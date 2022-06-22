2022/06/22 | 08:39 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مينسك تكشف عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عرب على أيدي جنود بولنديين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/22 | 08:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مينسك تكشف عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عرب على أيدي جنود بولنديين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مينسك تكشف عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عرب على أيدي جنود بولنديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).