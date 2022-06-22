2022/06/22 | 08:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ttwvIWgcNiI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديالى.. حريق كبير يلتهم سوق العطارين في #بعقوبة مخلفاً خسائر مادية كبيرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ديالى.. حريق كبير يلتهم سوق العطارين في #بعقوبة مخلفاً خسائر مادية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).