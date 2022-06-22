تقرير: التكلفة النهائية لأولمبياد طوكيو بلغت 10.4 مليار دولار

2022/06/22 | 08:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ذكر التقرير النهائي لميزانية أولمبياد طوكيو 2020، التي أقيمت عام 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، أن تكلفة الدورة الأولمبية بلغت 1.42 تريليون ين (10.4 مليار دولار)، وهو ما يقترب من ضعف الرقم الموجود في عرض المدينة لاستضافة الدورة.

وعقدت اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020 اجتماعها الأخير الليلة الماضية ومن المقرر حلها في نهاية الشهر.

وفازت طوكيو باستضافة دورة الألعاب الأولمبية في 2013، وحملت شعار "زوج آمن من الأيدي" ووضعت مبلغا كبيرا من المال بالفعل في البنك.

ومع ذلك، زادت التكاليف قبل الأولمبياد، بما في ذلك إعادة بناء الاستاد الوطني الجديد الذي استضاف حفلي الافتتاح والختام وكذلك منافسات ألعاب القوى.

كما ارتفعت التكاليف بعد تأجيل الألعاب لمدة عام واتخاذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا عندما أقيمت الدورة أخيرا، بدون جمهور في 2021.

وقالت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة في مؤتمر صحفي "في مواجهة صعوبات غير مسبوقة، عملت جميع الأطراف المعنية معا بشكل هائل من أجل نجاح الأولمبياد وخروجها بأمان".

وتسعى سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى الشمال، لاستضافة دورة الألعاب الشتوية عام 2030.

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