حقيقة صورة منتشرة لانتحار شاب من برج القاهرة

2022/06/22 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت على صفحات وحسابات على مواقع التواصل ولاسيما في مصر صورة قيل إنها تُظهر انتحار شابّ ملقياً بنفسه من برج القاهرة، لكن هذه الصورة مركّبة.

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