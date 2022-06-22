2022/06/22 | 08:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شددت النائبة عن كتلة صادقون النيابية، سهيلة السلطاني، على ضرورة توجه حكومة الكاظمي نحو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لادانة الاعمال التركية في شمال العراق، لافتة الى أن حكومة الكاظمي تتحمل كامل المسؤولية عن مايجري في المناطق الشمالية من استمرار للتوغل التركي.وقالت السلطاني لـ /المعلومة/، ان “حكومة تصريف الاعمال تتحمل مسؤولية ردع تركيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطاني: حكومة الكاظمي مطالبة بردع تركيا والتوجه للأمم المتحدة لايقاف اعتداءاتها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطاني: حكومة الكاظمي مطالبة بردع تركيا والتوجه للأمم المتحدة لايقاف اعتداءاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).