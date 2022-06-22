مينسك تكشف عن إعدامات جماعية لـ١٣٥ لاجئ عراقي على أيدي جنود بولنديين

2022/06/22 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت لجنة التحقيق البيلاروسية، اليوم الاربعاء، عن تسليم وفد عراقي يزور مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية لـ١٣٥ لاجئ عراقيين على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس.وحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق البيلاروسية، عقد اجتماع عمل مع الوفد العراقي في المكتب المركزي للجنة حضره موظفو […]

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