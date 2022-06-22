مخاوف ايزيدية من اجتياح تركي لقضاء سنجار

2022/06/22 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى اعلن النائب الإيزيدي السابق، حسين نرمو، اليوم الاربعاء، عن وجود تخوف من اجتياح تركي إلى محافظة نينوى وتحديدا قضاء سنجار وسط صمت الحكومة المركزية.

وقال نرمو لـ(بغداد اليوم): "بعد مشاهدتنا للمواقف الخجولة من الحكومة العراقية تجاه تكرار القصف التركي على المناطق المختلفة فلا نستبعد قيام أنقرة بتحرك بري على الأراضي العراقية".

وأضاف أن "تركيا لديها أطماع وأهداف محددة وهي الوصول إلى سنجار، والاهالي لديهم تخوف كبير من وجود اجتياح بري للقضاء دون تدخل حكومي".

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