المحترف بلند آزاد يصل بغداد للالتحاق بليوث الرافدين

2022/06/22 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل، فجر اليوم الاربعاء، إلى مطار بغداد الدولي، اللاعب المحترف، بلند آزاد عمر، تمهيداً لانضمامهِ في تدريباتِ منتخب الشباب، دون 20 عاماً.وكان في استقبال، اللاعب المحترف بصفوف فريق غرافشاب الهولندي، بمطار بغداد، المدير الإداري للمنتخب، نديم كريم، والذي أكمل الاجراءات الادارية للاعب بعد رحلة جوية استمرت لساعات طويلة، بدأت من هولندا صوب […]

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