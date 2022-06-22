2022/06/22 | 09:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | موجز اخبار الصباح من وان نيوز 2022/6/22 | نوار الصقر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 78ZffYu--1A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | موجز اخبار الصباح من وان نيوز 2022/6/22 | نوار الصقر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | موجز اخبار الصباح من وان نيوز 2022/6/22 | نوار الصقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).