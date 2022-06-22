صده وأقفل الباب.. شاهد كيف نجا أب يحمل ابنه الرضيع من مسلح حاول إطلاق النار

2022/06/22 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صد أب مسلحًا مع نوم ابنه الرضيع ذي الـ7 أشهر بين يديه في ديترويت في يوم الأب، وتمكن الأب من إبعاد المسلح إلى خارج محطة وقود وقفل الباب بعدما حدث عطل بالمسدس.

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