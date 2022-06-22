أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا

2022/06/22 | 09:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجهود جارية لانتشال الجثث.

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