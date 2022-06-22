البصرة.. القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة قتل

2022/06/22 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شرطة البصرة، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة قتل في المحافظة.وذكر بيان لشرطة البصرة ورد لوكالة ايرث نيوز ان “مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة المتمثلة بشرطة النجدة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل مواطن يعمل صيدلاني في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي أثر خلاف شخصي”.واضاف […]

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القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة قتل أولاً على ايرث نيوز.

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