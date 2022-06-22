2022/06/22 | 09:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وزارة الثقافة والرياضة اليونانية، أن علماء الآثار عثروا على رأس من المرمر، وقاعدة تمثال ومعدات السفينة الغارقة بالقرب من جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية.ويعتبر موقع تحطم السفينة التي غرقت في منتصف القرن الأول قبل الميلاد على مقربة من جزيرة أنتيكيثيرا، وعثر عليها الغواصون في عام 1900، أحد أهم المواقع الأثرية لعلماء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان: اكتشافات أثرية جديدة في موقع تحطم السفن) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونان: اكتشافات أثرية جديدة في موقع تحطم السفن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).