دولة قد تنقذ روسيا بشراء

2022/06/22 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون تنفيذيون في صناعة النفط لصحيفة وول ستريت جورنال إن الحكومة الهندية طلبت من شركات النفط الحكومية جمع كميات ضخمة من الخام الرخيص من روسيا، مما عزز العلاقات التجارية بين البلدين رغم تشديد الغرب للعقوبات على موسكو.

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