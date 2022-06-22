تين هاج يحسم قراره بشأن قائد مانشستر يونايتد

2022/06/22 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم إيريك تين هاج المُدرب الجديد لنادي مانشستر يونايتد مُستقبل قائد الفريق المُدافع المُخضرم هاري ماجواير.وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت لإمكانية رحيل ماجواير عن الشياطين الحُمر هذا الصيف، وجاء ذلك بسبب المستويات المتذبذبة التي قدمها المُدافع الدولي الإنجليزي مع اليونايتد الموسم الماضي.ماجواير ينجو من شبح الرحيل عن اليونايتد وبحسب تقرير نشرته […]

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