الخارجية: نتحرى دقة الأنباء حول تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين إلى مخاطر

2022/06/22 | 09:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أنها تتحرى دقة الأنباء حول تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين إلى مخاطر تهدد حياتهم.

وقال المتحدث بأسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان: إن “الوزارة تتابع بأهتمام بالغ ما تمَّ تداوله عبر وكالات ومواقع إعلامية، بشأن تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين الى مخاطر تهدد حياتهم”.

وأضاف “فإننا نتحرّى دقة ما ورد عبر التقارير الرسمية التي ننسق مع السلطات والجهات الدولية للوقوف على تفاصيلها، فضلاً عن نهوض سفاراتنا المعنية في تلك الدول بدورها في تقصّي صحة المعلومات بشكل موثوق”.

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