قطع طريق بعقوبة- خانقين من قبل متظاهرين

2022/06/22 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… قطع العشرات من اهالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى، الاربعاء، طريق بعقوبة- خانقين قرب منطقة عوني.وقال احمد التميمي احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من اهالي قضاء المقدادية قطعوا طريق بعقوبة- خانقين قرب منطقة عوني في ردة فعل احتجاجية على قرار محافظ ديالى بسحب يد مدير بلدية القضاء المهندس خالد بطي”.[…]

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