انطلاق عملية امنية في عدد من قرى ديالى

2022/06/22 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية أمنية في عدد من قرى محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قيادة عمليات ديالى ومن خلال فرقة المشاة الاولى شرعت بتنفيذ واجب في قاطع الفرقة الأولى لتفتيش المناطق التالية (قرية محمود العلي _ قرية ادريس _ قرية الشيخ قادر _ قرية مختار _قرية بيت لطيف ) لالقاء القبض على المطلوبين وتدمير اوكارهم وتعزيز الامن والاستقرار في القاطع".

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