الديمقراطي الكردستاني يعلق على تكرار قصف المواقع الكردية

2022/06/22 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية أن تقوم بدورها الفاعل لإيقاف تكرار الاعتداءات والقصف على المواقع الكردية.

وقال شعبان لـ(بغداد اليوم)، إن "الرسائل السياسية التي ترسلها الفصائل المسلحة لإقليم كردستان مستمرة وكان آخرها يوم أمس بسقوط صواريخ على قضاء الشيخان قرب مواقع للبيشمركة".

وأضاف أن "على الحكومة أن تضع حدا لهذا الاستهداف المتكرر والذي بات يطال المدنيين دون رادع للجهات المسلحة".

وسقط ليلة امس صاروخين على قضاء شيخان، بمحافظة نينوى، حيث لم يؤدي سقوط الصاروخين لاي خسائر بشرية.

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