قطع طريق بعقوبة- المقدادية احتجاجا على سوء الخدمات (فيديو)

2022/06/22 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أقدم العشرات من أهالي قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، على قطع طريق بعقوبة- المقدادية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المحتجين من اهالي المناطق القريبة من تقاطع عبدالله بن علي شمال شرق بعقوبة، قطعوا الطريق احتجاجا على سوء الخدمات الأساسية".

وأضاف، ان "الطريق يمر بخانقين الى إقليم كردستان، وقطعه أدى الى زخم مروري حاد".

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