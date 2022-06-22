اغلاق اغلب دوائر” مقدادية ديالى” من قبل متظاهرين

2022/06/22 | 10:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي سابق في محافظة ديالى، الاربعاء، أن اغلب دوائر قضاء المقدادية تم اغلاقها من قبل متظاهرين.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق ( 45كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اغلب دوائر المقدادية الحكومية ومنها القائممقامية تم اغلاقها قبل قليل من قبل متظاهرين رافضين لقرار سحب يد مدير […]

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