النساء يتأخرن في الحمل أكثر وأكثر.. لكن ما المخاطر المتأتية من ذلك؟

2022/06/22 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، فإن معدّل إنجاب الأمهات في سن تتراوح بين 40 و44 عامًا، تضاعف خلال ثلاثة عقود، بحلول عام 2018.ومردّ ذلك إلى رغبة النساء بتأسيس أنفسهن والتنعّم باستقرار اقتصادي.لكن الحمل في سنّ متقدمة للأم، أي 35 عامًا وما فوق وفق تعريف الجمعية الطبية الأمريكية، قد يكون مصحوبًا ببعض المخاطر المتزايدة مثل ارتفاع معدل الإجهاض.

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