مئة مليون لاجئ: المجتمع الدولي في مواجهة كارثة الهجرة - آزاد أحمد علي

2022/06/22 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي بعيدا عن أجواء الاحتفالات الروتينية للمنظمات الدولية، تتسع رقعة الكارثة الجديدة التي تواجه البشرية، كارثة الهجرة والنزوح هذه تحول أوساط واسعة من المجتمع الدولي الى مجتمعات نزوح ولجوء.



الظاهرة ناتجة عن عوامل سياسية وبيئية واقتصادية مباشرة.



وبالتوازي مع تفاقم الظاهرة يتم الاحتفال في 20 حزيران من كل سنة باليوم العالمي للاجئين World Refugee Day))، تزامناً مع يوم اللاجئ الأفريقي، الذي تم إقراره في عام ......





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