القرآن محاولة لقراءة مغايرة 73 - ضياء الشكرجي

2022/06/22 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَأَنفِقوا في سَبيلِ اللهِ وَلا تُلقوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وَأَحسِنوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحسِنينَ (195)ثم تنتقل بنا هذه الآية إلى ثلاثة مواضع؛ موضوع الإنفاق، وموضوع عدم إلقاء النفس إلى التهلكة، وموضوع الإحسان، وذلك إما أنها مواضيع منفصلة عن بعضها البعض، وإما أنها ثلاثة تفرعات لموضوع واحد.



وكثيرا ما يستشهد البعض بهذا الجزء المستقطع من الآية «وَلا تُلقوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَ ......





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