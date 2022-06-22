عيد الأب … العيد المنسيّ! - فاطمة ناعوت

#فاطمة_ناعوت أهدي هذا المقال لأبي المتصوّف الجميل الذي علّمني أن أحبَّ جميعَ خلق الله، دون قيدٍ أو شرط.
لأن حبَّ الخلقِ فرعٌ من/ ودليلٌ على، حبِّ الخالق.
هذا المقال أُهديه إلى "أجمل أبٍ في الدنيا".
وأعلمُ أن العديدَ ممن يقرأون الآن هذه العبارة سوف يهمسون سرًّا أو يهتفون جهرًا: “بابا هو أجمل أب في الدنيا!” وبهذا فهو مُهدًى لكل هؤلاء وأولئك.
أمس الأحد، كان "عيد الأب".
جميعُ الأدبيات في ثقافات العالم "دلّلت" ......
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