عيد الأب … العيد المنسيّ! - فاطمة ناعوت

2022/06/22 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت أهدي هذا المقال لأبي المتصوّف الجميل الذي علّمني أن أحبَّ جميعَ خلق الله، دون قيدٍ أو شرط.



لأن حبَّ الخلقِ فرعٌ من/ ودليلٌ على، حبِّ الخالق.



هذا المقال أُهديه إلى "أجمل أبٍ في الدنيا".



وأعلمُ أن العديدَ ممن يقرأون الآن هذه العبارة سوف يهمسون سرًّا أو يهتفون جهرًا: “بابا هو أجمل أب في الدنيا!” وبهذا فهو مُهدًى لكل هؤلاء وأولئك.



أمس الأحد، كان "عيد الأب".



جميعُ الأدبيات في ثقافات العالم "دلّلت" ......





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