2022/06/22 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ٣٤ متهما بقضايا مختلفة بينهم ثلاثة ارهابيين في ميسان، وذكرت الخلية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قيادة عمليات ميسان القت القبض ٣ مطلوبين وفق مادة 4/1 وتلقي القبض على ٢٧ متهما آخرين وفق مذكرات مختلفة و٤ مخالفين”.واضافت انه “تم تضبط […]

ظهرت المقالة بينهم ثلاثة ارهابيين..



القبض على ٣٤ متهما بقضايا مختلفة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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