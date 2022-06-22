2022/06/22 | 10:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -7wfZxQa_30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. إغلاق مكتب النائب المستقل "محمد عنوز" في النجف من قبل "ثوار تشرين") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. إغلاق مكتب النائب المستقل "محمد عنوز" في النجف من قبل "ثوار تشرين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).