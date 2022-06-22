الضربة القاضية

2022/06/22 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازالت كفة المعارك الروسية الأوكرانية في ساحات القتال شرق البلاد، متأرجحة، لكن خبراء يشيرون إلى "ضربة قاضية" متوقعة تطيح بقوات موسكو بعد استنزافها خلال المعارك المستمرة.

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