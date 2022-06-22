2022/06/22 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر , الأربعاء, ان التوزيع المالي في القانون كان سلبيا ومبتعدا عن مضمون واهداف القانون الرئيسية، مشيرا الى أن ما خصص للغذاء لايزيد عن 25% من المبلغ الأصلي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال كوجر في تصريح لـ / […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: التوزيع المالي في الأمن الغذائي كان سلبيا ومبتعدا عن مضمونه) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: التوزيع المالي في الأمن الغذائي كان سلبيا ومبتعدا عن مضمونه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).