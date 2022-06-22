الكشف عن طبيعة أصوات الانفجارات في جرف الصخر - عاجل

2022/06/22 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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مصدر أمني: اصوات الانفجارات التي سمعت ضمن منطقة جرف الصخر ناتجة عن تفجير لمخلفات حربية مسيطر عليها

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