حملة أمنية واسعة تطال متهمين بالقتل والسرقة والتزوير في بغداد

2022/06/22 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بالقتل وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب البياع، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية حيث تم عرض الأوراق التحقيقية على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات".

وأضافت، أن "مفارز المديرية ألقت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ومتهمين آخرين بتزوير مستمسكات رسمية ووكالة عقار وعقد زواج ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".وأشارت الوكالة إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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