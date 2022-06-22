صور تظهر آثار الحريق الذي طال سوق بعقوبة

2022/06/22 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، آثار الحريق الذي طال سوق بعقوبة في محافظة ديالى.

والتهم الحريق ما يقارب 50 محلا تجاريا، فجر اليوم الأربعاء.الصور ادناه:

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