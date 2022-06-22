2022/06/22 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بسماع اصوات انفجارت لا تعرف طبيعتها في منطقة جرف الصخر شمال بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "سمع اصوات انفجارت لا تعرف طبيعتها في منطقة جرف الصخر شمال بابل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع اصوات انفجارات لم تعرف طبيعتها في جرف الصخر شمال بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع اصوات انفجارات لم تعرف طبيعتها في جرف الصخر شمال بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).