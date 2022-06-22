الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

2022/06/22 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليون بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات وأضاف البيان أن التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وأضاف البيان، أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين".

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