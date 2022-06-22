2022/06/22 | 10:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى ،اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مجمع تجاري داخل مجمع الفاروق التجاري.

وقالت المديرية: إن “16 فرقة إطفاء تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق كبير اندلع بعدد من المحال التجارية متنوعة النشاط داخل مجمع الفاروق التجاري المكون من طابقين في سوق بعقوبة مركز محافظة ديالى فجر هذا اليوم الأربعاء”.

وأضافت، أن “فرق الدفاع المدني استنفرت جهد فرق الإطفاء وطوقت وعزلت النيران المشتعلة داخل السوق التجاري وأبعدت خطر امتداد الحريق إلى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المجمع المحترق لتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وتابعت، “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المجمع التجاري”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. الدفاع المدني يسيطر على حريق مجمع الفاروق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. الدفاع المدني يسيطر على حريق مجمع الفاروق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).