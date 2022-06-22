العثور على معمل حلويات “متخفٍ” في الديوانية

2022/06/22 | 10:37 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت دائرة صحة الديوانية، الأربعاء (22 حزيران 2022) العثور على معمل حلويات قالت إنه “متخفٍ” في المحافظة وغير مجاز ولا تتوفر فيه الشروط الصحية.

وذكرت الدائرة في بيان أنه “بتوجيه من مدير عام صحة الديوانية الدكتور صباح محسن الزاملي وباشراف من قبل السيد علي هاتف مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة، وباالاشتراك مع جهاز الامن الوطني في الديوانية تم العثور على معمل حلويات متخفي قرب سيطرة غماس يعمل بدون اجازه صحية ولاتتوفر فية الشروط الصحية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف من قبل جهاز الامن الوطني وحجز المواد حسب قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩”.

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