2022/06/22 | 10:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال قوته 5.9 درجة أفغانستان، الأربعاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقتل الزلزال ما لا يقل عن 255 شخصًا وأصاب أكثر من 500 شخص آخرين، بحسب وكالة الأنباء الحكومية بختار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصد أرواح 255 شخصًا وأصاب 500 آخرين على الأقل.. شاهد اثار زلزال مدمر هز أفغانستان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصد أرواح 255 شخصًا وأصاب 500 آخرين على الأقل.. شاهد اثار زلزال مدمر هز أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).