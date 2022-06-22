طقس العراق.. استمرار العواصف الترابية وارتفاع بدرجات الحرارة

2022/06/22 | 10:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة مع استمرار العواصف الترابية غداً.

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استمرار العواصف الترابية وارتفاع بدرجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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