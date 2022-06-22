سياسة النأي بالنفس كرديا - صلاح بدرالدين

2022/06/22 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين بقاء الحالة الكردية بالمنطقة على ماهو عليه ، ينذر بعواقب وخيمة ، فالحركة السياسية وبكلمة ادق ( الحزبية ) وبالأخص – ب ك ك – ومتفرعاته ، وامتداداته ، أصبحت مصدر قلق بسبب مضيها ضمن الارتباطات الإقليمية ، وخدمتها لاجندات المحاور المتصارعة ، وبالنتيجة يدفع المواطن الكردي الثمن ، وتبقى القضية الكردية دون حل ، بل تزداد تعقيدا .



وفي هذا السياق وقبل الدخول بتفاصيل الموضوع من المفيد قراءة المقطع التا ......





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