ترجيحات بتأجيل جلسة الغد بسبب عدم تحقق اكتمال النصاب

2022/06/22 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الأربعاء , تأجيل جلسة أداء اليمين الدستورية يوم غد الخميس, مؤكدا ان تحقيق الجلسة سيتم اما السبت او الاحد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “رئيس البرلمان […]

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