بين ازمات الدولار والبنزين ..العراقيون يتطلعون لانهاء حقبة حكومة “الفقر”

2022/06/22 | 11:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تتزيد الارقام القياسية التي تسجلها حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، فاغلبها تحمل طابعا سلبيا رغم المبالغ الفلكية التي تجنيها تلك الحكومة جراء ارتفاع اسعار النفط العالمية مقارنة بجميع الحكومات التي مرت على العراق منذ عصر ما قبل التاريخ.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وشهد اول اشهر […]

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