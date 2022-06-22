حصيلة جديدة بإصابات ’الاسهال والقيء’ في السليمانية

2022/06/22 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 480 إصابة جديدة بالاسهال والتقيؤ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير الصحة صباح هورامي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "المحافظة سجلت 482 حالة إصابة بالاسهال والتقيؤ في مركز مدينة السليمانية فقط، أُدخلوا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف أن "أغلب المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم".

هذا وتوقعت وزارة الصحة زيادة في عدد الإصابات بمرض الكوليرا في البلاد بعد اكتشاف 13 حالة، 10 منهم في محافظة السليمانية بإقليم كردستان التي لم تشهد المرض منذ 10 سنوات، دون تسجيل وفيات.

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