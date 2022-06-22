متظاهرو العقود والخريجين يقطعون طريقا رئيسيا في بابل بالإطارات المشتعلة (فيديو)

2022/06/22 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلاقدم عدد من متظاهري العقود والخريجين، اليوم الاربعاء، على قطع طريق رئيسي في بابل للمطالبة بالتعيين.ورصدت عدسة (بغداد اليوم)، متظاهري العقود والخريجين وهم يقطعون احد الطرق الرئسية في بابل بحرق الإطارات.وقال مراسلنا ان "المطالب الرئيسية للمتظاهرين هي توفير فرص التعيين".وتشهد محافظات البلاد تظاهرات بين الفترة والاخرى بمختلف المحافظات وللمطلب ذاته المتعلق بالتعيين وايجاد فرص العمل.

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