الحكيم يبحث مع النواب المستقلين ملف تشكيل الحكومة

2022/06/22 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم ، اليوم الأربعاء، مع مجموعة من النواب المستقلين، المشهد السياسي وتشكيل الحكومة، والاستحقاقات النيابية القادمة على المستوى التشريعي والرقابي.

وقال الحكيم في تغريدة له على (تويتر)، ان "المشهد السياسي والاستحقاقات النيابية القادمة على المستوى التشريعي والرقابي، واستكمال ملف تشكيل الحكومة، ملفات كنا قد تبادلنا وجهات النظر حولها خلال لقائنا عدد من النواب المستقلين".

وقدم نواب التيار الصدري الفائز بالانتخابات، استقالاتهم الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نزولا عند امر زعيمهم مقتدى الصدر، مما فتح الباب على مصراعيه امام القوى السياسية الى التفاوض لتشكيل الحكومة المقبلة.

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